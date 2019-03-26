ننشر أكواد الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى جميع المواد

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع" أكواد الامتحانات الإلكترونية فى جميع المواد الدراسية، والتى من خلالها يستطيع الطالب الدخول على الامتحان، والاختبار من خلال منصة الامتحان.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد علقت الامتحانات الإلكترونية، لحين التأكد من أن البنية التكنولوجية اكتملت بنسبة 100%، فيما فيما تم رصد ما يزيد على 100 ألف طالب وطالبة يؤدى الامتحان الإلكترونى صباح اليوم على منصة الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل الفرنساوى والألمانى والأسبانى، متوقعة أن يزيد العدد ليصل إلى 200 ألف خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المقرر أن يتخطى الـ" 300 ألف مع نهاية اليوم.

وشددت المصادر، على أن هناك إصرار من الطلاب على خوض التجربة والاستفادة منها، لأنهم فى جميع الأحوال يكرهون العودة إلى النظام القديم بسلبياته، والذى قتل فيهم روح التفكير والإبداع.