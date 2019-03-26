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نائب قائد التحالف الدولى: مكان أبو بكر البغدادى زعيم التنظيم غير معروف

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:28 م
نائب قائد التحالف الدولى: مكان أبو بكر البغدادى زعيم التنظيم غير معروف أبو بكر البغدادى
واشنطن أ ش أ
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أعلن نائب قائد التحالف الدولى ضد (داعش) كريستوفر جيكا، اليوم الثلاثاء، أن مكان أبو بكر البغدادى زعيم (داعش) غير معروف، رغم أن تأثيره على التنظيم أصبح محدودا.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن جيكا قوله "إنه يجرى العمل على تحديد أماكن الأجانب من مسلحى (داعش)"، مشدد على ضرورة التوصل لاتفاق دولى للتعامل معهم.

وأضاف نائب قائد التحالف الدولى ضد (داعش) أنه لا مجال لإطلاق سراح مسلحى (داعش) الأجانب المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن التحالف يسعى لتجفيف منابع التمويل المالى لتنظيم (داعش) الإرهابى.

 


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