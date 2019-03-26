ميناء دمياط يبدأ التشغيل التجريبى للتحصيل الإلكترونى باستخدام البطاقات البنكية

دمياط - عبده عبد البارى

بدأت هيئة ميناء دمياط، التشغيل التجريبى لمنظومة التحصيل الإلكترونى من العملاء بإستخدام بطاقات التحصيل البنكية (ATM ) على أجهزة التحصيل (POS) والتى وفرتها الهيئة بقطاعات التحصيل المختلفة، يأتى ذلك فى اطار الخطوات التى تبذلها هيئة ميناء دمياط لإستكمال التحول الرقمى لكافة الخدمات التى تقدمها لعملائها وطبقاً لقرارات وزارة المالية والمجلس القومى للمدفوعات بشأن تحصيل المستحقات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى .

وأوضح الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الهيئة فى إطار تقديم خدماتها عبر منظومة الشباك الواحد المطبقة فعلياً بالميناء، ولا تدخر وسعاً فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، حيث كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتسهيل التحصيل الآلى للمدفوعات الخاصة بالخدمات والأنشطة المستحقة لدى العملاء عن طريق تزويد البنك للهيئة بعدد 14 آلة (POS ) قابلة للزيادة تتميز بالسرعة الفائقة فى تحميل البيانات لقبول كافة أنواع البطاقات الإلكترونية .

وأضاف شاهين أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى أسلوب التحصيل من خلال قطاعات التحصيل بالميناء لسداد المدفوعات اليومية وسرعة إنهاء الإجراءات المالية للعميل دون التوجه إلى البنوك وانتظار اشعارات السداد .

وفى هذا السياق نوه شاهين إلى أنه إعتباراً من أول مايو القادم لن يقبل تحصيل أى مبالغ مالية أياً كانت قيمتها إلا من خلال ماكينات التحصيل.