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موقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية لم تضرر من الأمطار والفيضانات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:00 ص
موقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية لم تضرر من الأمطار والفيضانات النفط
رويترز
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نقل الموقع الإخبارى لوزارة النفط الإيرانية عن مدير شركة خطوط الأنابيب واتصالات قطاع النفط الايرانى عباس على جعفرى قوله اليوم الثلاثاء إن خطوط أنابيب نقل النفط الخام الإيرانية لم تتضرر من الفيضانات فى الأيام الأخيرة وإن نقل الخام يجرى بصورة طبيعية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء سيول فى إقليم فارس بجنوب البلاد مع توقعات لمزيد من الأمطار، وذلك فى أعقاب فيضانات مدمرة استمرت لأيام فى شمال البلاد.

 

 


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