منفذ هجوم المسجدين فى نيوزلندا تبرع لحركة عنصرية متطرفة بأوروبا

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كشفت سلطات التحقيق النمساوية عن أن القاتل الأسترالى اليمينى المتطرف برينتون تارانت الذى قتل 50 مسلما فى مسجدين بكرايست تشيرش فى نيوزلندا على علاقة بالشبكات اليمنية المتطرفة فى أوروبا.

وأوضحت وكالة الصحافة النمساوية- فى تقرير لها اليوم الثلاثاء- أن القاتل الأسترالى كان متواجدا في النمسا قبل فترة وجيزة من هجماته الإرهابية، لافتة إلى أن القاتل تبرع بمبلغ من المال إلى المتحدث باسم "حركة الهوية" اليمينية في النمسا مارتن سيلنر، وأن الحركة العنصرية قدمت له الشكر على تبرعه لها.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة قامت بتفتيش منزل سيلنر، ومصادرة هاتفه، وجهاز الكومبيوتر الخاص به؛ بسبب قبول هذا التبرع، كما يخضع لتحقيقات مكثفة بعدما وجهت له سلطات التحقيق تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.