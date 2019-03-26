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مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات قسد فى هجوم لتنظيم داعش بمنبج

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:57 م
مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات قسد فى هجوم لتنظيم داعش بمنبج قوات سوريا الديمقراطيه ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل 7 من عناصر الدفاع الذاتى المنضوية تحت قوات سورية الديمقراطية وإصابة 3 آخرين، فى هجوم نفذته خلايا نائمة لتنظيم داعش فى منبج.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن، فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "تم الهجوم على حاجز مؤلف من عشرة أشخاص من قوات الدفاع الذاتى عند مدخل مدينة منبج؛ ما أسفر عن مقتل 7 على الأقل وإصابة 3 آخرين"، موضحا أن هذا الهجوم هو الأكبر ولن يكون الأخير بسبب تواجد آلاف العناصر من داعش بشكل كبير من منبج إلى الحدود السورية العراقية.

واعتبر المرصد السورى أن "المعركة ضد داعش فى الباغوز انتهت بشكل علنى فوق الأرض فقط وليس تحتها"، مشيرا إلى أن هناك خلايا نائمة من تنظيم داعش فى المنطقة.

وأضاف: "تركيا تعمل على تحريك بعض الخلايا الموالية لها بذريعة أن تنظيم داعش هو الذى يستهدف مناطق قوات (قسد)، لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولى أنه تحت حكم قوات سورية الديمقراطية لن تكون هذه المنطقة آمنة".

 


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