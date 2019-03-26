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مقتل ضباط وخبراء إيرانيين فى قصف للتحالف على مواقع للحوثيين بصنعاء وصعدة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:39 م
مقتل ضباط وخبراء إيرانيين فى قصف للتحالف على مواقع للحوثيين بصنعاء وصعدة التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية بمقتل عدد من الضباط والخبراء الإيرانيين وعشرات العناصر فى صفوف الحوثيين فى قصف لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثى الإنقلابية بمحافظتى صنعاء وصعدة.

وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن بين القتلى المستشار والمشرف الأول على تركيب الصواريخ المقدم الإيرانى محمد نيازي، مع شخصين أحدهما عقيد والآخر ملازم أول من خبراء الصواريخ الحوثيين فى صنعاء، ومن بين القتلى أيضا مشرف شبكة الرصد والاتصالات العسكرية.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك يأتى بعد يوم من مقتل ضابط إيرانى آخر فى صعدة.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن منذ يومين استهداف موقعين فى صنعاء تستخدمهما ميليشيات الحوثى لتخزين طائرات دون طيار.

 


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