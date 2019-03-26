مفتى الجمهورية يغادر إلى "موسكو" للمشاركة فى مؤتمر "الإسلام رسالة الرحمة والسلام"

غادر فضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية - إلى العاصمة الروسية "موسكو" للمشاركة فى أعمال مؤتمر "الإسلام رسالة الرحمة والسلام" الذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمى جمهورية الشيشان، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وصندوق دعم الثقافة والعلوم والتربية الإسلامية التابع لمكتب رئيس روسيا.

وسيلقى فضيلة المفتى كلمة رئيسية فى المؤتمر الذي سيفتتح في الفترة بين 28 - 30 من شهر مارس المقبل، حيث تبدأ أعمال المؤتمر فى مدينة "موسكو" وتختتم أعماله فى العاصمة الشيشانية "جروزنى".

وستدور أعمال المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية، الأول: حول "مقومات التعايش فى الإسلام" وتعرض فيه: المقاصد الإنسانية في البعثة النبوية، والمسلمون ومجتمع التراحم، والعلاقات الإنسانية فى المجتمعات المتعددة الأديان، والقيم الدينية والنزاعات الإثنية والدينية.

أما المحور الثانى فسيكون حول "مسلمو روسيا ومجتمع السلام" ويتحدث عن الوجود الإسلامى فى روسيا قديمًا وحديثًا، وإسهامات مسلمى روسيا في تحقيق التعايش، ومستقبل التعايش الدينى فى روسيا وآفاقه، وجهود المفتين والإدارات الدينية فى إرساء السلم والتعايش.

ويناقش المحور الثالث قضية "الإرهاب والتطرف" العلاقة بين الأديان والإرهاب، والإرهاب ورسالة الإسلام، وظاهرة العنف باسم الدين، والمنظمات الإرهابية والعلاقات المشبوهة، بينما يتطرق المحور الرابع إلى مسألة "المسلمون والتواصل الحضارى" حيث يناقش موضوعات المشترك الإنسانى والمصالح المتبادلة، نحو معالجة فاعلة للمشكلات والأزمات الدولية، والعلاقات بين روسيا والعالم الإسلامى، والإسلاموفوبيا والعنف المضاد.