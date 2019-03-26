مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب مسلتزمات طبية مع راكب قادم من تركيا

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية تجارية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

وأثناء ممارسة الأعمال الجمركية ومرور رئيس الوردية لتفقد الأعمال بصالة الوصول الدولى، تلاحظ وجود حقيبة سفر بجوار مخزن الحقائب المتخلفة تخص شركة الخطوط التركية فأمر بتمريرها على جهاز (X-Ray) الخاص بكشف الأمتعة، وقد أطلع طاقم الفحص بقيادة أحمد مصطفى عبدالغفار، بظهور أجسام غريبة متماثلة، وبكميات تجارية تظهر على شاشات الفحص بالأشعة، وبالكشف على الحقيبة فى السجلات الإلكترونية لشركة الطيران، تبين أنها تخص الراكب (ح. إ.م) القادم على خطوط طيران التركية من أسطنبول رحلة رقم (696).

حيث قام الراكب بتحرير محضر تخلف لدى الشركة، لحظة وصوله وتبين أن الشركة اتصلت به تليفونيا أكثر من مره وإبلاغة بالحضور لاستلام حقيبته وقد ماطل الراكب فى الحضور وطلب منهم إمهاله مده لحجز تذكرة واصطحابها معه للخارج مرة أخرى.

وبتدقيق الفحص والبحث تبين أن الراكب قد تم ضبطه لحظة وصولة وبصحبته مستلزمات جراحة وطب أسنان بكميات تجارية (لم يقر عنها وأخفاها فى حقائبة) وقد حُرر له محضر ضبط رقم 21 لسنة 2019 وتم تحويله للنيابة المختصه للتحقيق. وبالإطلاع على أوراق المحضر المذكور، تبين أن الراكب قد سبق له أن خط بيده ((إقرار وصول راكب)) مقرا به: أنه يحمل أمتعة شخصية مستعمله فقط لا غير، وعند مواجهته وسؤاله فى محضر جمع الاستدلالات الجمركى لم يذكر أو يشير لأى حقيبه متخلفة له .

وعليه تم عرض مذكرة اشتباه على مدير الجمرك أيمن فوزى منصور؛ الذى أمر بتشكيل لجنة لتفتيش الحقيبة وجرد محتوياتها بكل دقة فى حضور مندوب شركة خطوط التركية. وذلك تحت أشراف رئيس الوردية مستور أبوثلاث.

وقد قامت اللجنه بفتح الحقيبة وظهر امامهم أمتعة وملابس سخصية مستعملة بكثافة وغير مهندمة.!! وبرفعها تلاحظ وجود عبوات لمستلزمات جراحة وطب الأسنان بكميات تجارية أسفل الأمتعة بقاع الحقيبة السفلى . وبتجميعها وحصرها اتضح أنها 245 عبوة لمستلزمات دقيقة لزوم عمليات جراحة الفكين وغرس الأسنان. حيث قدرت قيمتها بـ (142000) جنيه .

وبعرض الأمر على مدير عام جمارك الموانىء الجوية محمود فرغلى، أمر محمد حلمى مأمور الحركة بتحرير (( إستيفاء)) لمحضر الضبط السابق (21/2019) وإرسالها للنيابة المختصة لضمها لأوراق المحضر، وتحريز المضبوطات وضمها لحرز المحضر السابق ، وكذلك إعادة تحريز حقيبة أمتعة الراكب الشخصية وقيدها بسجل المتخلف وتخزينها بمخزن الوديعة لحين حضور الراكب واستلامها أو مضى المدة القانونية عليها مع أخطار الشركة بذلك. وقد تم تقدير قيمة المضبوطات الإجمالية للمحضر بـ ( 385350) والتعويضات الجمركية فى حالة قبول التصالح مثلى القيمة بمبلغ وقدرة ( 770700 ) جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى سيد أحمد رئيس قطاع النظم ولإجراءات المشرف على المنطقة الشمالية والغربية ؛ بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى. ووضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ والتشديد عليها بمعرفة مدير عام جمارك الموانىء الجوية محمود فرغلى.