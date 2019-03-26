مصرع مدرس وإصابة سائقين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا بمصرع مدرس وإصابة سائقين فى حادث تصادم، وقع بين سيارة نقل بمقطورة ودراجة بخارية بطريق القاهرة/أسيوط الغربى، قبل نقطة التفتيش الأمنية "المساهمة" فى اتجاه أسيوط، ونقلت جثة المتوفى والمصابان لمستشفى الفيوم العام.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم "1945 ه ج أ" نقل بمقطورة رقم "1583" سوهاج، قيادة "محمد.أ.س" (42 سنة-سائق)، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، والدراجة البخارية رقم 315718 بني سويف، قيادة "محمد صابر.ع" (34 سنة-مدرس)، ومقيم بقرية قاي إهناسيا ببني سويف "متوفي"، وبرفقته "إسلام محمد.ج" (34 سنة-سائق)، بنفس العنوان، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب السرعة الزائدة للسيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها واصطدامها بالدراجة البخارية أثناء الدوران.

تم نقل جثة المتوفي، والمصابان لمستشفى الفيوم العام، وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين وتقرر خروج قائد السيارة، وقررا المصابان وشقيق المتوفى أن الحادث قضاء وقدر ولم يتهموا أحد بالتسبب في وقوع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 6387 لسنة 2019م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.