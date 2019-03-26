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مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمحلة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:07 م
مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمحلة جثة - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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لقى شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره بمنطقة محطة الشعبية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الشعبية بمصرع شاب "هيثم ص ال" 26 سنة، مقيم بقرية سنبارة التابعة لمركز المحلة، وذلك أثناء عبورة شريط السكه الحديد .
 
تم نقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابه لتولي التحقيق .
 
 
 

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