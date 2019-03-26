مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمحلة

الغربيه محمد طارق

لقى شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره بمنطقة محطة الشعبية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الشعبية بمصرع شاب "هيثم ص ال" 26 سنة، مقيم بقرية سنبارة التابعة لمركز المحلة، وذلك أثناء عبورة شريط السكه الحديد .

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المحلة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابه لتولي التحقيق .