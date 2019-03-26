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مصرع سمسار سقط من الطابق الحادى عشر بالطالبية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:49 ص
مصرع سمسار سقط من الطابق الحادى عشر بالطالبية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقى سمسار مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الحادي عشر بالطالبية، وتوصلت التحريات أن صاحب الشقة محل الواقعة احتجز السمسار بسبب خلافات مالية بينهما، وأثناء محاولته الهرب إختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الحادي عشر ومفارقته الحياة بالطالبية.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتوفي سمسار نشب بينه خلاف على مبلغ مالي وبين صاحب شقة، حيث استدرجه المتهم لشقته واحتجزه، وأثناء محاولة السمسار الهرب إختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

وتم ضبط صاحب الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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