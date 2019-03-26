مسابقة الاوقاف الدولية تعقد لقاء ودى لتعليم حفظة القرآن الكريم اساسيات القراءة

كتب - إسماعيل رفعت

عَقدت وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، جلسة قرآنية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة ،تحت عنوان : لقاء الأجيال للتواصل بين المحكمين وأبنائنا المتسابقين.

وحاضر فيها فضيلة الشيخ حلمى الجمل ، وفضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطى من المحكمين بالمسابقة ، وفضيلة الدكتور جمال إبراهيم ، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة , وقدم للجلسة فضيلة الدكتور أشرف فهمي موسى، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

و أشاد فضيلة الشيخ حلمى الجمل ، عضو هيئة التحكيم بالمسابقة العالمية للقرآن المكريم ، فى كلمتة بجهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الذي أحدث نقلة كبيرة وعظيمة بوزارة الأوقاف واهتمامه بأهل القرآن ، وتربية النشء ، والاعتناء بالشباب عناية فائقة ، وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ، فجزاه الله تعالى خير الجزاء لما يقوم به من أجل خدمة كتاب الله.

وأشار الجمل ، إلى أن القرآن الكريم يجعل حامله إذا تمسك وتخلق بأخلاقه وليًّا من أوليا الله الصالحين ، مشيرًا إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ” من قرأ القرآن وتعلَّم وعمل به أُلبس والداه يوم القيامة تاجًا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن”, ووجه فضيلته بتعهد القرآن الكريم كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : “تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدَّ تَفَلُّتًا مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ الإِبِلِ مِنْ عُقلِهَا ” ، وأوضح فضيلته أهمية تطبيق أحكام التلاوة مع الحفظ تطبيقًا عمليًّا .

وأكد فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطاروطي عضو هيئة التحكيم بالمسابقة، أن المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين والتي تنظمها وزارة الأوقاف هي فرصة حقيقية لالتقاء الشباب على مائدة القرآن الكريم ، وعلى أرض مصر بلد القرآن والأزهر , موجهًا الشكر لمعالي وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة على ترشيحه للتحكيم بتلك المسابقة , مشيرًا إلى أنه بالرغم من المشاركة بالتحكيم في أربع عشرة مسابقة دولية في أنحاء العالم , إلا أنني أشعر بالفخر بمشاركتي في هذه المسابقة لما لها من أثر طيب في العالم الإسلامي , وإقبال الشباب عليها من أنحاء العالم , وكونها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية , مؤكدًا على قوة التنافس بين شباب المتسابقين مما يؤكد نجاح تلك المسابقة .

وفى كلمته أكد فضيلة الدكتور جمال إبراهيم ، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة ،أن حفظة القرآن الكريم عليهم إظهار الإسلام العملي وقيمه السمحة النبيلة من خلال أخلاقهم , مشيرًا إلى أن مكانة أهل القرآن إذا تخلقوا بأخلاقه مكانة سامية , موضحًا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : “خذوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وسالم مولى أبي حذيفة ” ، وقد بين وزير الأوقاف مآثر وفضائل هؤلاء في الجلسة الافتتاحية , مشيرًا إلى أن معاليه سبَّاقٌ دائمًا إلى كل ما يخدم القرآن الكريم والدعوة الإسلامية .

وخلال الجلسة العلمية تم إجراء مسابقة الثقافة القرآنية وتم منح المتسابقين هدايا عبارة عن (القرآن الكريم – كتاب الفهم المقاصدي للسنة – قواعد الفقه الكلية رؤية عصرية – كتاب حديث الروح) ، كما قدم فضيلة الشيخ حلمي الجمل نصائح وتوجيهات في علم القراءات.

وعلى هامش الندوة أشاد بن يامين سيد محمد ، ممثل جزر القمر، بجهود مصر واستيعاب المسابقة لاكبر عدد ممكن من المتسابقين ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن المسابقة تجرى فى أجواء جيدة و هى أول مشاركة له موجها الشكر لمصر.

قال الدكتور أشرف فهمى ، عضو لجنة تنظيم المسابقة ومدير عام أكاديمية الأوقاف، أن الوزارة تعمل بكافة هيئاتها لخدمة كتاب الله ، حيث تستضيف الاكاديمية ضيوف مصر من كافة دول العالم ، مؤكدا لـ"اليوم السابع" ، أن القارة الأفريقية تشارك بقوة فى المسابقات والفعاليات المختلفة .