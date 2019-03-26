مسئول بارز بالناتو: ندعم جميع الأطراف لإقامة حوار شامل بين الأفغان

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قال الممثل المدنى الأعلى لحلف شمال الأطلسى (ناتو) فى أفغانستان نيكولاس كاى إن هناك حاجة ماسة للحفاظ على إنجازات الناتو خلال السنوات الـ 18 الماضية؛ وذلك من أجل ضمان إقامة سلام دائم بالبلاد، معربا عن دعمه وتشجيعه لجميع الأطراف؛ من أجل اغتنام الفرصة، وإقامة حوار شامل بين الأفغان حيث يمكنهم حل مشاكلهم بأنفسهم.

وأعرب كاى- حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء- عن اعتقاده بأن هذا العام يعد حاسما لأفغانستان بشأن تقرير ما إذا كانت ستتمتع بالسلام الذى تستحقه أم لا، مشيرا إلى أن هذا العام يمثل فرصة حقيقية لم تتوفر منذ عام 2001.

وقال كاى - الذى شغل منصب سفير بريطانيا فى كابول سابقا- إنه يجب الحفاظ على الإنجازات مثل حرية التعبير، وحقوق المرأة فى أفغانستان.

وشدد على أن وجود نظام ديمقراطى فى البلاد سيكون مهما جدا لتحديد مستقبل مزدهر ومشرق لأفغانستان، كما أكد على أهمية دعم دور المرأة النشط فى عملية السلام.