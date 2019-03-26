مديرية تموين شمال سيناء تؤكد توافر كافة السلع الغذائية بالمحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، توفر كافة السلع الغذائية .

وأوضح فتحى جمعة راشد مدير عام تموين شمال سيناء، انه بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء تم اليوم الثلاثاء، المرور على المحلات العامة والأسواق بدائرة مدينة العريش للإطلاع على مدى وفرة جميع السلع الغذائيه والخضروات والفاكهه والبقوليات والاسماك وضبط الأسعار، وتبين وفرة جميع السلع الغذائيه ويوجد استقرار في الأسعار.

وجاء فى البيان "ونطمئن أهالينا بجميع مدن المحافظة بان السلع الغذائية والتموينية متوفرة وبصورة جيدة، وتصل السيارات المحملة بالسلع الغذائية للمحافظة بصورة منتظمة ".

ونفى البيان، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إشاعة عدم السماح لدخول البضائع والاحتياجات اليومية للمواطنين، وأنه لا أساس له من الصحة فيما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى.