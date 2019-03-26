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محكمة باكستانية توافق على إخلاء سبيل نواز شريف بكفالة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:07 م
محكمة باكستانية توافق على إخلاء سبيل نواز شريف بكفالة نواز شريف
إسلام آباد(رويترز)
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وافقت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل رئيس الوزراء السابق نواز شريف بكفالة لمدة ستة أسابيع بغرض العلاج لكنها قالت إنه لن يُسمح له بمغادرة البلاد.

ويمضى شريف عقوبة مدتها سبع سنوات فى السجن منذ العام الماضى بتهمة عدم الإفصاح عن مصدر الدخل الذى أتاح له امتلاك مصنع العزيزية للصلب فى السعودية. وقدم شريف استئنافا على هذا الحكم.

ونظرت فى القضية هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا آصف سعيد خوسا.

ويعانى شريف، الذى شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، من مشكلة فى القلب ومشاكل فى الكليتين ونُقل إلى المستشفى. ورفض القضاء الشهر الماضى طلب إخلاء سبيله بكفالة.

وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه فى يوليو  عام 2017 لعدم إفصاحه عن جزء من راتب من شركة يملكها ابنه ثم أدين بعد ذلك فى قضيتين منفصلتين لعدم إعلان مصادر الدخل.

 


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