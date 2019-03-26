محافظ مطروح يعتمد جدول امتحانات أخر العام للمراحل التعليمية بالمحافظة

مطروح – حسن مشالي

اعتمد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تبدأ فى 15 إبريل وتنتهي فى 16مايو المقبل.

وأكد محافظ مطروح، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة وعدم الغياب بالمدارس قبل الامتحانات، مع العمل على توفير سبل الراحة وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات.

وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم مراعاة واستبعاد أيام الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الاستفتاء على تعديل الدستور من أيام الامتحانات.

وأوضح " النيلي" إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ يومي 15 و16 أبريل المقبل للصفوف الأول و الثاني والثالث الابتدائي، وتبدأ يوم 17 وحتى 24 إبريل امتحانات الصفين الرابع والخامس، ومن 4 حتى 9 مايو للصف السادس الابتدائي، وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية من يوم 17 ابريل وحتى 2 مايو المقبل للصفين الأول والثاني الإعدادي، ومن 11 إلى 16 مايو للصف الثالث الإعدادي، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 4 إلى 13 مايو المقبل.