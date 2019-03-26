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محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة التجهيزات النهائية للعيد القومي للمحافظة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:30 م
محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة التجهيزات النهائية للعيد القومي للمحافظة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إن الإحتفال بعيد سوهاج القومي سيكون مختلف هذا العام، مؤكداً الحفاظ على هوية المحافظة وخلق مناخ جديد للإستثمار، وإبراز الضوء على إمكانيات المحافظة المختلفة.
 
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بالديوان العام لمتابعة التحضيرات النهائية، وسبل التعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية، استعداداً لإحتفالات المحافظة بعيدها القومي الشهر القادم، والذي يوافق 10 أبريل من كل عام.
 
وكشف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، عن بعض المحاور التي ارتكز عليها المحافظ لإبرازها فى إحتفالات العيد القومي هذا العام، أهمها التسويق للإستثمار بالمحافظة كمكون رئيسي هام لجذب فرص العمل، والاستفادة من نشاط الشباب، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وجمعية المستثمرين.
 
ولفت المتحدث الرسمي الى إبراز مشروعات الشباب والتي تختص بها إدارة التنمية، وإدارة مشروعك بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة الى تسليط الضوء على الحرف اليدوية الموجودة بالمحافظة، والسياحة والآثار، فضلا عن تقديم العروض الثقافية بالتعاون مع قصر الثقافة، ومديرية التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والجامعة.
 
حضر الإجتماع كلاً من الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي جامعة سوهاج، ولفيف من وكلاء وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والثقافة، ومدير الغرفة التجارية، ورئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، والقيادات المحلية بالمحافظة.
 
 

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