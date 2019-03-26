video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح اليوم عدة مشروعات خدمية بمدينة سانت كاترين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:52 ص
محافظ جنوب سيناء يفتتح اليوم عدة مشروعات خدمية بمدينة سانت كاترين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الخدمية بالمدينة بتكلفة تصل إلى 8 ملايين و200 ألف جنيه، صرح بذلك خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين.

وأضاف رئيس المدينة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح مدرستين إحداهما مدرسة وادى الراحة بالمدينة والأخرى مدرسة مجمع السلام بقرية الطرفة وهما إهداء من قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم أيضا افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بعد تطويره بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه وافتتاح مبنى الحماية المدنية الذى جرى تطويره بتكلفة 600 ألف جنيه.

كما سيقوم المحافظ بتفقد مشروع تطوير مدخل وادى دير سانت كاترين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتى وصلت تكلفتها إلى 7 ملايين جنيه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق مؤتمر الطاقة المتجددة لجامعة طنطا اليوم فى شرم الشيخ بمشاركة 7وزراء

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

خالد فودة

اخبار مدينة سانت كاترين




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة