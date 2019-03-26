محافظ جنوب سيناء يفتتح اليوم عدة مشروعات خدمية بمدينة سانت كاترين

وأضاف رئيس المدينة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح مدرستين إحداهما مدرسة وادى الراحة بالمدينة والأخرى مدرسة مجمع السلام بقرية الطرفة وهما إهداء من قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم أيضا افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بعد تطويره بتكلفة تصل إلى 600 ألف جنيه وافتتاح مبنى الحماية المدنية الذى جرى تطويره بتكلفة 600 ألف جنيه.

كما سيقوم المحافظ بتفقد مشروع تطوير مدخل وادى دير سانت كاترين بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتى وصلت تكلفتها إلى 7 ملايين جنيه.