محافظ بني سويف: 46 منفذ لبيع السلع الغذائية وإقامة معارض أهلا رمضان بتخفضيات من 10 إلى 20%

بنى سويف - هانى فتحى

وجه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى التأكيد على تنفيذ خطة العمل المحكمة التي أعدتها المحافظة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولاً بأول كنظام دائم وساري وليس استثنائي مرتبط فقط بمناسبات ومواسم بعينها

حيث أوضح المحافظ بأنه سيتم إنشاء غرف عمليات بالوحدات المحلية تضم ممثلين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لتكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، موجها بأن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية،ومشددا على تكثيف الدور الرقابي من خلال التموين والصحة والطب البيطرى ولجان التفتتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والقروية للمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بالتأكد على مطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية.

كما أوضح المحافظ أنه يجري حاليا التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض (آهلا رمضان) علي مستوي جميع المراكز قبل بداية الشهر الكريم، مشيرا إلى توجيهاته للجهات المختصة من الوحدات المحلية والتموين باختيار أفضل المواقع والأماكن بالميادين والشوارع الحيوية لإقامة هذا المعارض لعرض السلع الغذائية واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة واللحوم السوداني الطازجة وكذلك ياميش رمضان بأسعار أقل تتراوح بين 10% الى 20% عن مثيلاتها بالأسواق وذلك طوال أيام الشهر الفضيل.

وفي مجال منافذ بيع السلع أشار المحافظ إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قد أتمت استعدادها في هذا المجال "من خلال توفير 46 منفذ بيع ما بين ثابت ومتحرك تتبع العديد من الجهات والوزارات وتنتشر في كافة مراكز ومدن المحافظة وبعض القرى،والتي يتم من خلالها عرض كافة السلع الغذائية من اللحوم والمكرونة والأرز والزيوت واللحوم وغيرها بأسعار مناسبة، وذلك بواقع 13 منفذ بيع ثابت ومتحرك بمركز ومدينة بني سويف،و12 منفذ بمركز ومدينة ناصر،و6 منافذ بمركز ومدينة سمسطا ، و5 منافذ بالواسطى و3 منافذ بالفشن و2منفذ باهناسيا ،وذلك علاوة إقامة 12 وحدة تسويقية مجهزة بالوحدات المحلية لنشاط المجمدات من اللحوم والدواجن والأسماك وبقالة جافة من خلال سيارات حمولة طن،والتي يشترك فيها تمويلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة بني سويف.

وفي مجال المخابز أوضح المحافظ أنه سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان لتبدأ من الساعة11 صباحا وحتى الساعة 11 مساء حتي تتناسب مع احتياجات المواطنين وطبيعة الاستهلاك خلال الشهر الكريم،على أن يتم متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية ،مع المرور والمتابعة بصفة مستمرة علي المخابز وتحرير المحاضر للمخالفين.

وفي مجال موقف المواد البترولية والبوتاجاز وجه المحافظ بمتابعة موقف المواد البترولية أولا بأول وتوزيع الكميات الواردة منها تفاديا لحدوث أية مشكلات أواختناقات في هذه السلع الحيوية ،ومراجعة توفير المواد البترولية بأنواعها في جميع المحطات خاصة في موسم حصاد القمح وشهر رمضان الكريم، ومتابعة موقف البوتاجاز يوميا من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات.

وفى سياق اخر ، شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الحفل الختامي لمهرجان شباب المحافظة ،والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمناسبة إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بالمدينة الرياضية كورنيش النيل بمدينة بني سويف، وتضمن إقامة العديد من الفاعليات والمسابقات في المجالات الرياضية والدينية والثقافية والفنية خلال الفترة الماضية. حيث تفقد المحافظ معسكر الجوالة والأنشطة الكشفية الذي أقيم بمدخل الاستاد الرياضي وأشاد بالطلاب المشاركين بالمعسكر وبمدى نجاحه، ودوره في تعليم المهارات الكشفية، وروح التعاون بينهم ، فضلا عن تفقد معارض أندية الفتاة ،والفنون التشكيلية ،والتي احتوت على مجموعة من الأعمال واللوحات الفنية صممها ونفذها الموهوبون من الشباب والتي تميزت بإظهار الطابع الثقافي والتاريخي للمحافظة. وأشار المحافظ إلى العديد من الخطوات العملية التي تقوم بها الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم والإستفادة من طاقاتهم وحماسهم في خدمة المجتمع من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة العملية التي تنهض بفكر ووعي الشباب المصري ،خاصة اللقاءات المفتوحة والمؤتمرات والندوات الجماهيرية والمسابقات الشبابية المتنوعة ، ومؤكدا على أهمية دور الشباب في كافة مناحي الحياة انطلاقا من أنهم يمثلون الأمل والصورة الجميلة في مصرنا الحبيبة ، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على تدعيم هذا الدور وتعظيمه من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم في تنمية الوطن والنهوض به. كما تضمنت فعاليات المهرجان تقديم بعض الفقرات الفنية، فيما اختتم المهرجان بتكريم الفائزين من الشباب والفتيات في مسابقات المهرجان في المجالات الرياضية والدينية والثقافية والفنية ،وسلمهم شهادات تقدير وبعض الجوائز العينية ، وتكريم عدد من قيادات الشباب والرياضة. شهد ختام المهرجان حضور أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، واللواء محمد كمال رئيس مركزومدينة بني سويف ، والأستاذ مصطفى ابراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة ، وعدد من قيادات المديرية .



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب



محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب