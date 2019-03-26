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محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات بعد تطويره بـ 3 مليون جنيه بالجهود الذاتية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:13 م
محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات بعد تطويره بـ 3 مليون جنيه بالجهود الذاتية محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات
الغربية – مصطفى عادل
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افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، المسجد البحرى بقرية منصورية الفرستق التابعة لمركز كفر الزيات، بعد إعادة تطوريه بالجهود الذاتية بتكلفه 3 مليون جنيه  علي مساحه 470 م2 ويضم مصلي للرجال ومصلي للسيدات ودار مناسبات.
 
وعقب الإفتتاح أدى محافظ الغربية وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات وعدد من قيادات مديرية أوقاف الغربية ولفيف من أهالي القرية والقرى المجاورة الصلاة بالمسجد،  تلاها إحتفالية دينية.
 
وأكد محافظ الغربية لأهالي القرية أن ما قاموا به من عمل مجتمعي نفتخر به جميعاً، مقدماً الشكر لكل من ساهم ببناء المسجد، مؤكدا أن المشاركة المجتمعية في هذا البناء هي نموذج نحتذى به في بقية الأعمال علي مستوى المحافظة.
 
 كما أكد علي حرص الجميع بتوفير حياة كريمة والوصول بكافة الخدمات والمرافق إلي جميع القرى والعزب علي مستوى المحافظة علي غرار الخدمات الموجودة بالمدن.
 
وفى سياق اخر حقق منتخب إدارة التربية الخاصة لمدارس التربية الفكرية فوزاً في الماراثون الخاص بالجري والدراجات، المقام بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية، والشناوى عايد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

حيث حصل الطالب رمضان إبراهيم عبد الحميد، على المركز الأول جمهوري ، والميدالية الذهبية، وكأس البطولة، في حين حقق الطالب أيمـــن علي صقــــر، المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وهنأ " وكيل الوزارة " فريق إدارة التربية الخاصة المرافق على الفوز والمركزين المتميزين، متمنيا المزيد من التقدم والرقي للطلاب من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم.

 
محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات (1)
محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات

محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات (2)
محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات (2)

محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات (3)
محافظ الغربية يفتتح المسجد البحرى بكفر الزيات

 


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