محافظ الغربية: فحص 1.9مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة

الغربيــــة - مصطفى عادل

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص مليون و920731 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 139% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55.356 ألف مواطن.