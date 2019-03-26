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محافظ الغربية: فحص 1.9مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:31 ص
محافظ الغربية: فحص 1.9مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة حملة 100 مليون صحة - أرشيفية
الغربيــــة - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص مليون و920731 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 139% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55.356 ألف مواطن.

 

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3.3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.
 
 
 
 

 


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