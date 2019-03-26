محافظ الشرقية: تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جملة إستثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018/2019 بمحافظة الشرقية، بلغت 426 مليون جنيه، مشيراً إلى إنه تم زيادة إستثمارات المحافظة إلى 35 مليون جنيه "إعتماد إضافى من أعضاء مجلس النواب"، بالإضافة إلى 31 مليون جنيهاً لتطوير منظومة الأمن والمرور وتركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتصبح القيمة الإجمالية لإستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيهاً، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 86% فى برامج (النقل والمواصلات - الكهرباء - تحسين البيئة - تدعيم الوحدات المحلية - الأمن والإطفاء والمرور).

وإستعرض مدير إدارة التخطيط بالديوان العام، موقف ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجميع مراكز ومدن المحافظة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لكل مركز ومدينة العام المالى 2018/2019 وذلك بعدد من القطاعات الخدمية .

فنفذت مدينة القرين نسبة 100% من إجمالى المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة ويليها مركزى ديرب نجم – ههيا، قد إنتهوا من تنفيذ 99% المشروعات ويليهم مركزى أولاد أبوكبير وكفر صقر بنسبة تنفيذ 98%، ومدينة القنايات بنسبة تنفيذ 96% ومركز فاقوس بنسبة تنفيذ 94% ومركز مشتول السوق بنسبة تنفيذ 91% ومركز أبو حماد بنسبة تنفيذ 90% ومراكز الزقازيق والحسينية وأولاد صقر بنسبة تنفيذ 85% ومركز الإبراهيمية بنسبه تنفيذ 81% ومركزى بلبيس وصان الحجر القبلية بنسبه تنفيذ 78% وحى أول بنسبه تنفيذ 77% ومدينة منشأة أبو عمر بنسبة تنفيذ 75% ومركز منيا القمح بنسبة تنفيذ 71% وحى ثان بنسبة تنفيذ 68%.

وقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إدارة شئون البيئة تقوم بالتفتيش بشكل دورى على المنشآت الغذائية والطبية بنطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى .

وأن الإدارة قامت بتقنين وضع ٩ محطات محمول بنطاق "الحسنية - فاقوس - أبو حماد - كفر صقر" ، بعد إجراء المعاينات بمعرفة لجان شئون البيئة للتأكد من مطابقته لإشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة، والقواعد والقرارات المنظمة لإنشاء محطات المحمول.