محافظ الجيزة: ندرس استبدال التوك توك بسيارات حضارية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، ومن بينها أزمة التوك توك الذى أصبح ظاهرة تسبب مشاكل عديدة، مشيرا إلى أن المحافظة تدرس حاليا استبدال "التوك توك" بسيارة أخرى حضارية "7 راكب"، تليق بالمستوى الحضارى للمحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، أن هذا مجرد مقترح حتى الآن للحد من أزمة انتشار التوك توك، وسيتم اتخاذ قرار نهائى فى تلك القضية حال الوصول إلى التصور النهائى.

حضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.