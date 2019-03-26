محافظ الجيزة: إنشاء 5 محاور لحل أزمة المرور بنطاق المحافظة

وأضاف محافظ الجيزة، أن هناك محور ترعة عبدالعال والذى يتم إنشاؤه بتكلفة 23 مليون جنيه بتمويل ذاتى، وطرق أخرى على أراضى النيل بطول 5.5 كيلو متر بتكلفة 33 مليون جنيه، وهناك محاور اللبينى والمريوطية الشرقي يتم رصفها وتوسعتها، وهذه المحاور والطرق ستساهم بشكل كبير فى حل أزمة المرور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة، للإعلان عن المشروعات الجديدة التى تنفذها المحافظة للاحتفال بالعيد القومى المئوى للمحافظة.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات الطرق والمحاور، حيث يتم العمل على الانتهاء من إنشاء 5 محاور هامة لحل ازمة المرور بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه يتم إنشاء مشروع محور روض الفرج بقيمة مليار جنيه، ومحور ترسا يتم إنشاؤه بطول 200.2 كيلو متر، الذى قرب انتهاء المرحلة الأولى منه.