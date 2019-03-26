video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: أنفقنا 10.5 مليار جنيه على محطات المياه والكهرباء

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:33 م
محافظ الجيزة: أنفقنا 10.5 مليار جنيه على محطات المياه والكهرباء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الصيف القادم لن يكون ساخنا على المحافظة، نظرا للمشاريع التى سيتم افتتاحها، فى الكهرباء والمياه، لزيادة ضخ المياه فى الشبكات، منها محطة الحوامدية والتى سيتم افتتاحها 10 أبريل المقبل، ومحطة جزيرة الذهب نهاية الشهر ذاته.
 
وأضاف محافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، أن المحافظة أنفقت 8 مليارات جنيه على محطات المياه من ميزانية المحافظة، وتم إنفاق 2.5 مليار على تطوير شبكات الكهرباء من ميزانية المحافظة.
 
حضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة: نبذل كل ما فى وسعنا لراحة المواطن

محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.. فيديو وصور

الجيزة

اخبار الجيزة

المياه

مشروعات المياه

الكهرباء




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة