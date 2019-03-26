محافظ الجيزة: أنفقنا 10.5 مليار جنيه على محطات المياه والكهرباء

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الصيف القادم لن يكون ساخنا على المحافظة، نظرا للمشاريع التى سيتم افتتاحها، فى الكهرباء والمياه، لزيادة ضخ المياه فى الشبكات، منها محطة الحوامدية والتى سيتم افتتاحها 10 أبريل المقبل، ومحطة جزيرة الذهب نهاية الشهر ذاته.

وأضاف محافظ الجيزة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بديوان عام المحافظة، أن المحافظة أنفقت 8 مليارات جنيه على محطات المياه من ميزانية المحافظة، وتم إنفاق 2.5 مليار على تطوير شبكات الكهرباء من ميزانية المحافظة.

حضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.