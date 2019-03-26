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محافظ البحيرة يوجه بسرعة تنفيذ خطة رصف الطرق بالقرى والمراكز

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:06 م
محافظ البحيرة يوجه بسرعة تنفيذ خطة رصف الطرق بالقرى والمراكز اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية لمتابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة، مع المرور الميداني على أعمال الرصف بشكل دوري، للإنتهاء منها في الوقت الزمني المحدد، وتذليل كافة ما يعترضها من معوقات.
 
وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة الإنتهاء من الأعمال المكلف بها مشروع الرصف الإنتاجي لربط القري بالمدينة لخدمة الأهالي  بالإضافة إلي عمل صيانة دوريه للطرق للحفاظ علي الحركة المرورية وسلامة المواطنين.
 
وفى هذا السياق تفقد رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود  بمتابعة أعمال رصف شارع التأمين الصحى بايتاى البارود.
 
وكذلك تفقد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتكليف المختص لشئون الإدارة الهندسية بمتابعة أعمال الرصف لطريق عزبة الشريف البحريه التابعه لقرية منية عطيه ضمن الخطة الإستثمارية .
 
كما قام رئيس مركز ومدينة حوش عيسى بالتنسيق مع مديريه الطرق والنقل والرصف الانتاجى بمتابعة  الإنتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الكوم الأخضر -المحطة القديمة مركز حوش عيسى .
 
ومن جانب آخر قام رئيس مركز ومدينة إدكو بمتابعة مشروع الرصف بالمدينه حيث تم متابعة أعمال رش شارع البحر بطبقة المازوت تمهيداً لرصفه .

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