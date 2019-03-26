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محافظ أسيوط يكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء فى احتفالات عيد الأم

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:06 م
محافظ أسيوط يكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء فى احتفالات عيد الأم تكريم الأمهات المثاليات
أسيوط هيثم البدري
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كرم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة في إحتفالية كبرى بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، ضمن احتفالات "عيد الأم"، وذلك بحضور نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط ، ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للشئون الإجتماعية ، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة ، وأسر الأمهات المكرمات.
 
 
بدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات القرآن الكريم تلاها كلمات الحضور ثم توزيع الهدايا التذكارية وجوائز المسابقة على الأمهات المثاليات.
 
حيث قدم المحافظ، التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم لافتاً إلى الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله موضحاً أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات مقدما التحية والاعزاز والتقدير لكل الأمهات التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الام المثالية مشيراً إلى تكريم امهات شهداء القوات المسلحة والشرطة في محاولة لدعمها بقدر الإمكان والوقوف بجانبها بكافة الطرق الممكنة.
 
وأضافت الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط أن السيدة المصرية لها تاريخ طويل من الكفاح والتضحية والنضال على مر العصور فالأمهات هن من يصنعن الأوطان وهن من يضعن مبادئ الوطنية والولاء وحب العمل في نفوس الشباب منذ الصغر موضحة أن الاهتمام بالمراة ضرورة فعلية وهامة لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحفاظ على النشء من الأفكار المتشددة والمتطرفة عن طريق التربية السليمة والصحيحة طبقاً لتعاليم الأديان السماوية السمحة.
 
وأوضحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط، إنه تم تشكيل لجنة لإختيار الأمهات المثاليات وفقاً للضوابط والمعايير التى تم الاعلان عنها موضحاً أن المسابقة أسفرت المسابقة عن اختيار 8 أمهات مثالية على مستوى المحافظة فضلاً عن تكريم 2 آخريات لجهودهن في المجتمع.
 
وقد تم تكريم 8 أمهات مثاليات على مستوى مراكز وأحياء المحافظة ضمن مسابقة الأم المثالية والمنطبق عليهن الشروط لعام 2019 ("آمال يعقوب كامل حنا" من مركز القوصية بالمركز الأول على مستوى المحافظة والخامس على مستوى الجمهورية ، و"أمل شكر مرقس عبد الشهيد" ، و"سعاد فؤاد محمود" ، و"سلوى أحمد محمد" ، "نوال عباس رضوان" ، و"فاطمة سيد بخيت" ، و"إلهام حمدان أحمد" ، و"فاتن خليفة دوس") فضلاً عن تكريم أمهات شهيدين للقوات المسلحة وهم ("حميدة شاكر طه حسين" ـ والدة النقيب الشهيد "خالد أسامة" ، و"عفاف سيد علي" ـ والدة المجند الشهيد "فاروق جعفر أحمد") بالإضافة إلى ("زينب محمود ابراهيم" ـ مدير إدارة منفلوط الإجتماعية وإحدى قيادات العمل الإجتماعي المتميزات ، و"صباح سيد محمد شحاته" ـ رائدة اجتماعية متميزة بوحدة الواسطى).
 
تكريم الأمهات المثاليات (1)
تكريم الأمهات المثاليات

تكريم الأمهات المثاليات (2)
تكريم الأمهات المثاليات 

تكريم الأمهات المثاليات (3)
تكريم الأمهات المثاليات 

تكريم الأمهات المثاليات (4)
تكريم الأمهات المثاليات 

تكريم الأمهات المثاليات (5)
تكريم الأمهات المثاليات 

تكريم الأمهات المثاليات (6)
تكريم الأمهات المثاليات 

تكريم الأمهات المثاليات (7)
تكريم الأمهات المثاليات

تكريم الأمهات المثاليات (8)
تكريم الأمهات المثاليات 

تكريم الأمهات المثاليات (9)
تكريم الأمهات المثاليات 
 
تكريم الأمهات المثاليات (10)
تكريم الأمهات المثاليات 

تكريم الأمهات المثاليات (11)
تكريم الأمهات المثاليات 

تكريم الأمهات المثاليات (12)
تكريم الأمهات المثاليات 

 


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