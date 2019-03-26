متحدث باسم رئاسة البرازيل: قرار نقل السفارة للقدس يحتاج لدراسة

ريو دي جانيرو (رويترز)

قال الجنرال أوتافيو ريجو باروس المتحدث باسم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أمس الاثنين إن قرار البرازيل بشأن إن كانت ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة يحتاج دراسة أعمق وإن هذا هو ما يقوم به الرئيس.

وكان وزير الخارجية البرازيلى إرنيستو أرايجو، أكد إن "البرازيل لا تزال تدرس أمر نقل سفارتها إلى القدس".

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فقال أرايجو إن "قضية القدس مهمة للغاية، إنها جزء من العلاقة الجديدة مع إسرائيل، ولذلك فمازلنا ندرس الطريقة التى سيتم بها اتخاذ وإعلان القرار".

وأوضحت الصحيفة أن بولسونارو سيزور إسرائيل بين 31 مارس و2 أبريل، بعد زيارته الولايات المتحدة وتشيلى هذا الأسبوع، وذلك فى إطار الإعلان عن التحول الدبلوماسى الذى طرأ على البرازيل نحو الحكومات المحافظة والقومية.

وكان الرئيس البرازيلى البالغ من العمر 63 عاما قال خلال حملته الانتخابية، وبعد توليه منصبه، إنه سينقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك على الرغم من أنه يدرك أن هذا القرار سيغضب الدول العربية، التى ستتبنى عملية انتقامية تجارية.