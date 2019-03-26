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"متحدث النواب" : انتهاء جلسات الحوار المجتمعى عن التعديلات الدستورية الخميس

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:05 م
"متحدث النواب" : انتهاء جلسات الحوار المجتمعى عن التعديلات الدستورية الخميس خالد أبو بكر
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال النائب صلاح حسب الله ، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدستور ملك للشعب، وإن كان مجلس النواب اختصاصه الدستورى والقانونى هو التعديل بما ورد فى إجراءات المادة 226 من الدستور، موضحاً أنه ملك لكل فئات المجتمع  ، ويجب أن يكون ناتج من جلسات حوار مجتمعى، يشارك فيها الجميع.

 

وأضاف حسب الله ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أنه تم الانتهاء الأسبوع الماضى من ثلاث جلسات حوار مجتمعى شارك فيها أساتذة جامعة وقضاة وممثلى النيابة العامة وبعض رؤساء الصحف وممثلى الجماعة الإعلامية، موضحاً أن هناك جلسة غداً لرؤساء الأحزاب وعدد من السياسيين يليها النقابات المهنية وفئات أخرى.

 

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه بعد ذلك المجلس يعمل شأنه فى مناقشة المقترحات، مضيفاً أن الجلسات يغطيها عدد من القنوات منها التليفزيون المصرى، وينقل تقرير يومى عن الجلسات بمختلف وسائل الإعلام، ويغطيه الصحفيين البرلمانيين، ولا يوجد ما يمنع بث الجلسات مباشرة، ولكن من المهم إثراء المناقشة، فالبث المباشر يسبب تشت وخروج عن الموضوع.

وأكد حسب الله  فى جلسات الحوار المجتمعى لا يتحدث النواب، أما بشكل عام، فإن قرار البث المباشر فى حالة مراجعة، وخاصة فى حالة النضج التى وصل لها نواب المجلس، وهناك 80 % من النواب فى أول تجربة لهم.

وذكر أن الحوار المجتمعى سينتهى يوم الخميس 28 مارس، ثم بعد ذلك يتم تنقيح المقترحات التى أرسلت للمجلس، فهناك من 3 إلى 4 آلاف مقترح من المواطنين والهيئات، ثم لجنة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعد تقريرها وتوصياتها للجلسة العامة، لافتاً إلى أن كل مادة سيتم التصويت عليها بطريقة منفردة وسيتم الاستماع لرأى كل نائب على حده.

 


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