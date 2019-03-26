"متحدث القمة العربية " : وزراء الخارجية سيبحثون تطورات الوضع في الجولان

رسالة تونس مصطفى عنبر

قال المتحدث الرسمي باسم القمة العربية الثلاثين في تونس ، السفير محمود الخميرى ، إن التطورات الأخيرة بالنسبة للجولان ، سيبحثها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر الجمعة القادم كما أن القضية السورية ككل والأوضاع فى الجولان بشكل خاص هي بند دائم علي اجتماعات وزراء الخارجية العرب .

وأضاف الخميرى ، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء "أما بالنسبة لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ،يجب أن يكون بتوافق بين الدول الأعضاء ونحن نعتز بسوريا باعتبارها عضو مؤسس في الجامعة العربية".

وأشاد الخميرى ، بردود الفعل الدولية المنددة والرافضة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الخاص باعتبار الجولان أرض اسرائيلية- خاصة الصين والاتحاد الاوربي وروسيا بغض النظر عن أن الجولان أرض محتلة ، وفقا لقرارات مجلس الأمن، وأى قرار مخالف للقرارت الدولية تعرفون مآله، كما انتقد الخميرى السياسات الإسرائيلية في القدس واصفا اياها بالعدوانية وإنها تستغل الظرف الحالي لتكريس أوضاعها في الأراضي المحتلة.