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مباحث قسم ثان سوهاج تضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:12 م
مباحث قسم ثان سوهاج تضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية حبس - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، برئاسة المقدم أحمد المولد رئيس مباحث القسم، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي قام بسرقة محل لبيع الأجهزة الكهربائية، عن طريق كسر الأقفال والاستيلاء على 12 شاشة عرض.
 
وترجع الواقعة، لورود بلاغ للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، من قسم ثان سوهاج، يفيد تقدم صاحب محل أجهزة كهربائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، ببلاغ عن اكتشافه كسر أقفال محل الأجهزة الكهربائية الخاص به، الكائن بشارع ترعة باجا بدائرة القسم، وسرقة 12 شاشة عرض من داخله.
 
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان، وتم تنشيط المصادر والمرشدين ووضع خطة بحث هادفة، وأسفر التطبيق الجيد للخطة أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص، تم تحديدهم حيث سبق اتهام اثنان منهم فى العديد من القضايا.
 
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 10 شاشات عرض، ومبلغ مالى ومقص حديدى وعتلة، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المحلات التجارية بأسلوب "كسر الأقفال"، وأقروا بإرتكابهم الواقعة والمبلغ المالى من حصيلة التصرف فى شاشتى عرض من المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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