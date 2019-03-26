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مؤتمر لتجار القاهرة حول التعديلات الدستورية وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:12 م
مؤتمر لتجار القاهرة حول التعديلات الدستورية وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس
كتب إسلام سعيد
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عقدت غرفة القاهرة التجارية، مؤتمرا جماهيريا لأعضاء الشعب وتشكيلاتها المختلفة، لمناقشة موقف الغرفة التجارية بالقاهرة من التعديلات الدستورية.

 

المؤتمر بدأ بإذاعة فيلم تسجيلي عن الإنجازات التي شهدتها مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، ومن ضمنها إنشاء شبكة طرق عملاقة وإنشاء قناة السويس الجديدة وتدشين 14 مدينة جديدة والعاصمة الإدارية.

 

كما شمل الفيلم التسجيلى التطرق إلى تطوير المحافظات المختلفة، وإزالة العوائق التشريعية أمام المستثمرين، وتدشين مجمعات صناعية جديدة فى المحافظات المختلفة منهم 9 مجمعات فى الصعيد.

 

ويشارك فى المؤتمر اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم الياس أستاذ القانون الدولى.

 

وقال شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس السيسى منذ توليه السلطة يسعى إلي زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن الأجواء ما قبل تولى الرئيس الحكم كانت غير مشجعة ومرت البلاد بظروف صعبة جدا.


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