ليلى عبد المجيد: "نعمل على جعل طلاب إعلام القاهرة شركاء لنا فى كل شئ"

وائل ربيعى

أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، رئيس وحدة ضمان الجودة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن جمعية أصدقاء الجودة تعمل على إشراك الطلبة فى كل الفعاليات التى تقيمها، قائلة: "الطلبة شركاء لنا ونبحث عن إسهام وتفاعل حقيقى بين الطلاب وأساتذة الكلية".

وأضافت عبد المجيد، بكلمتها خلال افتتاح فعاليات مهرجان "فى حب أفريقيا"، الذى تنظمه جمعية أصدقاء الجودة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، وسط حضور كبير من أستاذة الكلية، أن الروابط بين مصر وأفريقيا لا تنحصى فقط فى الضوابط التاريخية والجغرافية وإنما ثقافة مشتركة وقنوات تواصل واحدة.

وتضمن المهرجان معرضًا للكتب الخاصة بأفريقيا، ومعرضًا للصور تشمل الزعماء التاريخيين للقارة، ومن بينهم المصرى جمال عبد الناصر، والغانى كوامى نكروما، والتنزانى جوليوس نيريري، والجنوب إفريقى نيلسون مانديلا، فضلا عن بعض الصور الخاصة بالأماكن والآثار المهمة فى الدول الأفريقية، كما يتم عرض أفلام وثائقية عن القارة.