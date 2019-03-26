كاميرات مراقبة بمحيط أعمال تطوير محور النصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط أعمال تطوير محور النصر بمحيط استاد القاهرة لمنع الزحام، وتم وضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى، والتى تشهد تنفيذ أعمال كشط ورصف، استعداداً لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بدأت إدارة المرور فى تنفيذ المرحلة الأولى بطريق النصر من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطعه مع شارع امتداد رمسيس اتجاه واحد فقط، حيث تكون بشكل يومى من الساعة (12,05) صباحاً حتى السادسة صباحاً ولمدة ثمانية أيام، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.