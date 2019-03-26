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قوات النخبة الشبوانية باليمن تطلق عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:32 ص
قوات النخبة الشبوانية باليمن تطلق عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة ـ صورة أرشيفية
عدن(أ ش أ)
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أطلقت قوات النخبة فى محافظة شبوة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية أطلق عليها اسم (الجبال البيضاء) فى مسعى لتطهير مديريتى مرخة ونصاب من عناصر تنظيم القاعدة، وتأمينهما.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن العملية، التى تجرى بإسناد من قوات التحالف العربي، تأتى ضمن خطة قوات النخبة الشبوانية فى استكمال تأمين مديريات المحافظة التى ظلت طوال الفترة الماضية تعانى من الانفلات الأمني، وانتشار الجماعات المتطرفة.

وكانت قوات النخبة الشبوانية قد أعلنت، فى وقت سابق، تخرج دفعة جديدة من قواتها تضم أكثر من 1700 جندي؛ بعد تلقيهم تدريبات عسكرية استمرت بضعة أشهر.

جدير بالذكر أن 85 من عناصر ميليشيا الحوثى لقوا مصرعهم فى وقت سابق اليوم فى عمليات للجيش الوطنى اليمنى بمناطق متفرقة من البلاد.

 


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