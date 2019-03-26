قنصل فلسطين يفتتح الجناح الثقافى لدولته بمعرض الإسكندرية للكتاب

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح السفير حسام الدباس القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم الاثنين، الجناح الثقافي لدولة فلسطين، بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب لعام 2019.

وقال السفير حسام الدباس القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، إن هذا الجناح الثقافي واجهة مشرفة لفلسطين.

ويأتي ذلك ضمن التعاون الثقافي المثمر بين مصر وفلسطين، في ظل حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف القنصل العام، أن الجناح يضم معروضات للهوية الفلسطينية، وكتبا عن التراث والتاريخ الفلسطيني.

وأكد السفير حسام الدباس، ان ذلك الجناح يأتي فى إطار حرص دولة فلسطين، على المشاركة في جميع الفعاليات الثقافية، وباﻷخص معرض الإسكندرية الدولي للكتاب.

وأضاف، أن دولة فلسطين تحرص على المشاركة ﻹبراز الهوية الفلسطينية، والتراث الفلسطيني، ليتسنى للجماهير اﻹطﻻع على اﻹنجازات والمؤلفات الفلسطينية؛ وذلك نظرا ﻷهمية المعرض الدولي للكتاب بمكتبة الإسكندرية، ونحرص على تواجد جناح لدولة فلسطين طيلة فترة المعرض.

وتطرق المعرض، لعرض كتب فلسطينية تتعلق بالشعر الفلسطيني وإبراز أشهر الكتب الشعرية الفلسطينية، لأشهر الشعراء الفلسطينين كمحمود درويش، وأيضا تطرق المعرض لعرض كتب عن تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية، وبجانب ذلك كتب التراث الفلسطيني.