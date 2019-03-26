قمة مصرية - بلغارية اليوم .. وكلمتان للسيسى و"راديف" أمام الإعلام

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام اليوم عقب انتهاء المباحثات.وكان رئيس بلغاريا "رومن راديف" ، وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، على رأس وفد في زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وبلغاريا في كل المجالات إلى جانب استعراض آخر التطورات.ووقعت مصر وبلغاريا في شهر نوفمبر الماضي، اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.وأشار سامح شكري، وزير الخارجية ، خلال توقيع الاتفاق في صوفيا، إلى التنامي الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي تجاوز المليار دولار.