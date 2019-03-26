video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيروس يهاجم الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:57 م
فيروس يهاجم الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية عناصر من الجيش الأسبانى
رويترز
إضافة تعليق

قالت صحيفة الباييس الإسبانية اليوم الثلاثاء إن فيروسا أصاب الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية هذا الشهر بهدف سرقة أسرار تكنولوجية عسكرية ونقلت الصحيفة عن مصادر تقود التحقيق أنها تشتبه بتورط دولة أجنبية. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن الوزارة لن تعلق.

وقالت الصحيفة إن الفيروس أرسل على ما يبدو عن طريق البريد الإلكترونى وتم رصده لأول مرة فى أوائل مارس. ولكن من المحتمل إنه ظل لشهور دون أن يكتشفه أحد على شبكة داخلية يستخدمها أكثر من 50 ألف شخص.

وعلى الرغم من أن هذه الشبكة لا تحوى معلومات سرية لكن الصحيفة قالت إن مصادرها كانت تشعر بقلق من احتمال انتقال الفيروس إلى شبكات أخرى بهدف الوصول إلى معلومات تتعلق بتكنولوجيا عسكرية سرية.

ولم يحدد التحقيق بعد من المسؤول عن هذه الجريمة لكن المصادر أبلغت الصحيفة أن الجريمة معقدة من الناحية الفنية بشكل أكبر من أن ينفذها متسللون عاديون. وقالت "هناك دولة وراء ذلك".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلماني روسى يفند تقرير روبرت مولر حول التدخل فى الانتخابات الأمريكية

أسبانيا

وزارة الدفاع الأسبانية

فيرس

أخبار العالم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة