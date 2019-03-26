فيديو وصور.. وزير القوى العاملة يوزع 100 شهادة أمان فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم 100 شهادة أمان على العمالة الغير منتظمة بالبحر الأحمر، كذلك عقود عمل لـ20 شخصا من ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس السيسى أطلق مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصرى، ورعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال حضورة ختام برنامج تنمية مهارات العمال بمحافظة البحر الأحمر، أن هناك فئتين من العمال تحتاج لرعاية من بين تلك الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك العمالة الغير منتظمة.

وأكد الوزير أن الرئيس السيسى، كلف المسئولين فى الدولة بفبراير 2018 بالاهتمام بالعمالة الغير منتظمة، وتوزيع شهادات أمان لها، موكدا أن وزارة القوى العاملة تنفيذا لتعليمات الرئيس أطلقت حملة حماية خلال شهر مارس وأبريل، وتم تسجيل 2 مليون شخص تقريبا من العمالة الغير منتظمة.

وتابع أن ذلك ليس العدد الفعلى للعمال الغير منتظمة لكن يعد بداية للعمل على رعاية تلك الفئة، موكدا أن فى تلك الأيام تم البدء فى عمل منظومة تأمين ورعاية اجتماعية للعمالة الغير منتظمة.

كما أكد وزير القوى العاملة، أن هناك من يبث السموم والشائعات لإفساد ما توصلت إليه مصر، موضحا أن مصر لن تصل إلا بالمواطن المصرى الذى يتعب ويشقى لكى يصل بها لبر الأمان.

من جانبه رحب اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بوزير القوى العاملة فى المحافظة، مؤكدا أن الجميع يعلم حب الوزير للمحافظة لأنه كان ينتمى لقطاع البترول قبل عمله وزير.

كما تقدم المحافظة للوزير بالشكر على زيارته للمحافظة، وكل ما تم من إنجازات فى المحافظ، وتحدث المحافط عن السلامة والصحة المهنية، مقدما الشكر للمقيمن على التنظيم لعرضهم فقرة عن السلامة المهنية فى افتتاحات اللقاء.

وكشف المحافظ، أنه إذا كان حجم المشروعات تخطى الـ 50 مليار جنيه، فيكون الفضل فى ذلك للعمال المصريين فى كل المجالات، لتقديم خدمة مميز للمواطنين.























