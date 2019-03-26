فيديو وصور.. "أثاث وأغذية".. منتجات السجناء تتحدى الغلاء

كتب محمود عبد الراضي

"أثاث خشبى ومعدني، وحاصلات زراعية وسلع غذائية، ولحوم ودواجن"، هكذا ظهرت منتجات السجناء فى معرض القاهرة الدولى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بأسعار مخفضة لتحدى الغلاء.

وشارك قطاع السجون فى فعاليات "معرض القاهرة الدولى فى دورته الثانية والخمسين" والمقام حالياً بمركز القاهرة الدولى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر حتى 29 مارس الجارى.

وتم عرض منتجات عدداً من المشروعات الصناعية فى مجال "الآثاث الخشبى والمعدنى ، المنتجات الزارعية ، وكذا مشروعات الإنتاج الداجنى ومشروعات الإنتاج الحيوانى" بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق ، والتى يشارك فيها نزلاء السجون بهدف إعادة تأهيلهم ، كأحد أهم أهداف السياسة العقابية الحديثة التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها داخل السجون المصرية.

وتعد مشاركة قطاع السجون فى تلك المعارض، انعكاساً لإعادة تأهيل السجناء والتزاماً بإعلاء قيم ومبادىء حقوق الإنسان التى أكدت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية.

وجاء ذلك استمرارا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غاياته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته ويتخذ من التأهيل والرعاية فى كافة المجالات (المعيشية ، الطبية ، التعليمية ، الثقافية ، الدينية ، الرياضية) والتدريب الحرفى والمهنى وإعلاء قيم حقوق الإنسان سبيلاً للإصلاح.