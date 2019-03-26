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فيديو.. دار الإفتاء عن حكم استخدام البخاخة أثناء الصيام

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:37 م
فيديو.. دار الإفتاء عن حكم استخدام البخاخة أثناء الصيام دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم استخدام البخاخة أثناء الصيام، جاء فى نصه: (ما حكم استخدام البخاخ أثناء الصيام فى رمضان؟).
 
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (البخاخ يخرج منه رذاذ فى الفم يصل إلى تجويف البطن؛ لذا فالبخاخة تفطر الصائم، فإذا كان بالإمكان استخدامها بعد الإفطار فى رمضان فليكن، وإن كان المرض مزمنا ويجب معه استخدام البخاخة فى مواعيد الصيام، فللمريض رخصة الفطر).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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