video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فضائح الإخوان.. الجماعة الإرهابية تعتمد على نائب بالكونجرس الأمريكى داعم للشواذ.. صور

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:01 م
فضائح الإخوان.. الجماعة الإرهابية تعتمد على نائب بالكونجرس الأمريكى داعم للشواذ.. صور نائب الكونجرس أكبر داعم للشواذ
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

فضيحة جديدة تنضم إلى فضائح جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تنتهى، الجماعة تجاهلت توقيع ترامب على صك سيادة إسرائيل على الجولات وسعت إلى عقد لجنة استماع بالكونجرس للتحريض على مصر ، بحضور شخصيات مشبوهة مثل خالد أبو النجا وعمرو واكد، وبهى الدين حسن ومعتز الفجيرى ويوسف حسين 

وحاولت الجماعة الإرهابية وأنصارها الاستعانة بأحد نواب الكونجرس الأمريكى يدعى توم مالينوفسكى، فى محاولة مكشوفة للبحث عن أى دعم خاصة فى ظل الرفض القاطع من نواب الكونجرس لمثل هذه الأفعال من الجماعة الإرهابية. 

صورة نائب الكونجرس
صورة نائب الكونجرس

اللافت للنظر أن النائب الأمريكى توم مالينوفسكى الذى شارك مع أنصار الجماعة الإرهابية، لا تتوقف الشبهات حوله عند دعمه المعروف لجماعة الإخوان الإرهابية وأفكارها التحريضية ضد الدولة المصرية، وحتى مشاركته فى ندوة مشبوهة عن الأوضاع المصرية، ولكنه من يعد أكبر الداعمين لحقوق الشواذ، حيث شارك فى أكثر من مناسبة لدعم حقوق الشواذ.

نائب الكونجرس ويقف أمام علم الشواذ
نائب الكونجرس ويقف أمام علم الشواذ

ونشر النائب الأمريكى توم مالينوفسكى صورة له قبل عبر حسابه على انستجرام وهو يظهر فى مظاهرة لدعم الشواذ حيث التقط الصورة أمام العلم الخاص بهم خلال العام الماضى، معربا عن فخره الشديد بالمشاركة فى هذه المظاهرة، ودعمه الكامل لحقوق الشواذ، فضلا عن نشره صورة أخرى وهو يشارك فى فعالية ويظهر خلفه صورة علم الشواذ الشهير.

بوست لنائب الكونجرس الأمريكى
بوست لنائب الكونجرس الأمريكى

 

نائب الكونجرس خلال مظاهرة لدعم الشواذ ويظهر أمام العلم الخاص بهم
نائب الكونجرس خلال مظاهرة لدعم الشواذ ويظهر أمام العلم الخاص بهم

موقف نائب الكونجرس الأمريكى ودعمه للشواذ لا يختلف كثيرا عن موقف الفنان خالد أبو النجا الذى ظهر قبل ذلك فى العديد من التصريحات التى تؤيد وجهة نظر الشواذ، حيث سبق وأن أعلن خالد أبو النجا أكثر من مرة دعمه للمثلية الجنسية، وعلم الرينبو الخاص بهم، مؤكدا أن المثلية ليست اختيار ولا مرض ولا انحراف سلوكى.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلاغ يتهم عمرو واكد بالاستقواء بالخارج والتحريض ضد الدولة

مواطن يتهم "البرادعى" ومعتز مطر وعمرو واكد فى محضر رسمى بالتحريض ضد الدولة

الكونجرس الامريكى

امريكا

اخبار امريكا




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة