فضائح الإخوان.. الجماعة الإرهابية تعتمد على نائب بالكونجرس الأمريكى داعم للشواذ.. صور

كتب محمد عبد العظيم

فضيحة جديدة تنضم إلى فضائح جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تنتهى، الجماعة تجاهلت توقيع ترامب على صك سيادة إسرائيل على الجولات وسعت إلى عقد لجنة استماع بالكونجرس للتحريض على مصر ، بحضور شخصيات مشبوهة مثل خالد أبو النجا وعمرو واكد، وبهى الدين حسن ومعتز الفجيرى ويوسف حسين

وحاولت الجماعة الإرهابية وأنصارها الاستعانة بأحد نواب الكونجرس الأمريكى يدعى توم مالينوفسكى، فى محاولة مكشوفة للبحث عن أى دعم خاصة فى ظل الرفض القاطع من نواب الكونجرس لمثل هذه الأفعال من الجماعة الإرهابية.



صورة نائب الكونجرس

اللافت للنظر أن النائب الأمريكى توم مالينوفسكى الذى شارك مع أنصار الجماعة الإرهابية، لا تتوقف الشبهات حوله عند دعمه المعروف لجماعة الإخوان الإرهابية وأفكارها التحريضية ضد الدولة المصرية، وحتى مشاركته فى ندوة مشبوهة عن الأوضاع المصرية، ولكنه من يعد أكبر الداعمين لحقوق الشواذ، حيث شارك فى أكثر من مناسبة لدعم حقوق الشواذ.



نائب الكونجرس ويقف أمام علم الشواذ

ونشر النائب الأمريكى توم مالينوفسكى صورة له قبل عبر حسابه على انستجرام وهو يظهر فى مظاهرة لدعم الشواذ حيث التقط الصورة أمام العلم الخاص بهم خلال العام الماضى، معربا عن فخره الشديد بالمشاركة فى هذه المظاهرة، ودعمه الكامل لحقوق الشواذ، فضلا عن نشره صورة أخرى وهو يشارك فى فعالية ويظهر خلفه صورة علم الشواذ الشهير.



بوست لنائب الكونجرس الأمريكى



نائب الكونجرس خلال مظاهرة لدعم الشواذ ويظهر أمام العلم الخاص بهم

موقف نائب الكونجرس الأمريكى ودعمه للشواذ لا يختلف كثيرا عن موقف الفنان خالد أبو النجا الذى ظهر قبل ذلك فى العديد من التصريحات التى تؤيد وجهة نظر الشواذ، حيث سبق وأن أعلن خالد أبو النجا أكثر من مرة دعمه للمثلية الجنسية، وعلم الرينبو الخاص بهم، مؤكدا أن المثلية ليست اختيار ولا مرض ولا انحراف سلوكى.