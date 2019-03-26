video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 711 سائقًا فى حملات مرورية للكشف عن متعاطى المخدرات بالوادى الجديد

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:28 م
فحص 711 سائقًا فى حملات مرورية للكشف عن متعاطى المخدرات بالوادى الجديد تحليل مخدرات - ارشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات
إضافة تعليق
اوضح العميد طارق ألهم مدير الإدارة العامة للمرور بالوادي الجديد، أن جهود الإدارة في الكشف عن متعاطي المخدرات من السائقين، نجحت في فحص 711 سائقًا خلال السبعة أشهر الماضية، وذلك للحد من حوادث الطرق وتحقيق الإنضباط المروري وخاصة علي الطرق السريعة.
 
وأشار ألهم في بيان له، إلى أن لجان الفحص والتحليل للكشف عن المتعاطين، خلال هذه الفترة، أثبتت إيجابية 11% من الحالات التي تم فحصها. 
 
وتم تحرير محاضر لهم، بينما جاءت النسبة الأكبر من الحالات سلبية، وذلك بفضل تكثيف الحملات تزامنا مع توجهات الدولة لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة