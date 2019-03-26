فحص 711 سائقًا فى حملات مرورية للكشف عن متعاطى المخدرات بالوادى الجديد

الوادى الجديد- فريق المحافظات

اوضح العميد طارق ألهم مدير الإدارة العامة للمرور بالوادي الجديد، أن جهود الإدارة في الكشف عن متعاطي المخدرات من السائقين، نجحت في فحص 711 سائقًا خلال السبعة أشهر الماضية، وذلك للحد من حوادث الطرق وتحقيق الإنضباط المروري وخاصة علي الطرق السريعة.

وأشار ألهم في بيان له، إلى أن لجان الفحص والتحليل للكشف عن المتعاطين، خلال هذه الفترة، أثبتت إيجابية 11% من الحالات التي تم فحصها.

وتم تحرير محاضر لهم، بينما جاءت النسبة الأكبر من الحالات سلبية، وذلك بفضل تكثيف الحملات تزامنا مع توجهات الدولة لمواجهة ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات.