غدا ..الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعى لمتابعة الإستعداد لشهر رمضان

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء،إجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، كما يتابع رئيس الوزراء الإستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطارالخطة العاجلة و الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.