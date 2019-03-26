video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا ..الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعى لمتابعة الإستعداد لشهر رمضان

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:37 م
غدا ..الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعى لمتابعة الإستعداد لشهر رمضان مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

 يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء،إجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، كما يتابع رئيس الوزراء الإستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع . 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطارالخطة العاجلة و الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الاسكندرية تطبق قرار مجلس الوزراء للانتهاء من معاينة تقنين الأراضى

مجلس الوزراء: نسعى لزيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1,5% خلال الرُبع الأول من العام المالي 19/2020

اجتماع الحكومة

مصر

اخبار مصر

مجلس الوزراء




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة