عمرو أديب يعرض تقريرا يرصد خلاله إقبال المصريين على حملة "100 مليون صحة"

كتب أيمن رمضان

عرض برنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر"، تقريراً حول المشاركة القوية والفعالة من قبل المصريين فى حملة "100 مليون صحة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.

ووفق التقرير الذى عرضه برنامج "الحكاية"، فأن أكثر من 45 مليون مصرى خضعوا للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سى، وأكد الدكتور جلال الشيشينى نائب رئيس حملة "100 مليون صحة"، أن الحملة مستمرة فى مرحلتها الثالثة، لافتاً إلى أنها حققت أكثر من 60% من المستهدف، وتابع:"هدفنا الأساسى هو علاج المرضى الذين يثبت أنهم مصابين بفيروس سى.

من جانبه علق الدكتور إيهاب كمال، مدير حملة "100 مليون صحة"، أن بدأت الكشف على طلاب المدارس فى مختلف محافظات الجمهورية، ووصلت إلى ما يقرب من 70% من المستهدف، وتابع:"صرف العلاج بدأ منذ فترة بل أن هناك عدد من الطلاب انهوا علاجهم".