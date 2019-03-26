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عمرو أديب: داعش يمتلك ثروة طائلة تنفق على تنفيذ العمليات الإرهابية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:28 ص
عمرو أديب: داعش يمتلك ثروة طائلة تنفق على تنفيذ العمليات الإرهابية الإعلامى عمرو أديب
كتب أيمن رمضان
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قال الإعلامى عمرو أديب، إن تنظيم  داعش الإرهابى  لديه مشاريع استثمارية فى عدد من الدول المجاورة لسوريا عوائدها تذهب للعمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن مبيعات التنظيم من البترول مليون دولار يومياً، وتابع:"صحف عالمية تتحدث عن أين ستذهب أموال التنظيم بعد سقوط أخر معاقله فى الباغوز بسوريا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن التنظيم المتطرف لديه ثروة طائلة جمعها من سيطرته على ثروات الشعبين السورى والعراقى، خلال فترة احتلاله لهذه الأراضى، مشيراً إلى أن العالم كافة الآن يتساءل عن أين ستذهب هذه الأموال والذهب الذى جمعه داعش على مدى سنوات خاصة بعدما انتهى فى الدول التى نشأ بها.

ولفت "أديب"، إلى أن البيانات التى تصدر عن تنظيم الدولة والعمليات الإرهابية التى تقع فى عدد من الدول حول العالم توضح لنا أين تذهب أموال داعش، مشدداً على أن التنظيم يمتلك ثروة ضخمة مازال ريعها يذهب إلى تمويل العمليات الإرهابية.


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