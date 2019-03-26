video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عبور 46 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.6 مليون طن

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:00 م
عبور 46 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.6 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 46 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL UNITET KINGDAM بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى ماليزيا .

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و900 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCL BASIFIC OCEAN ، بحمولة 193 ألف طن قادمة من البحر الأحمر، ومتجهة إلى البحر المتوسط

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش: عبور 68 سفينة بحمولات 5.3 مليون طن بقناة السويس

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

اخبار هيئه قناه السويس

عبور السفن

البيان الملاحى

اخبار مصر

سفن حاويات




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة