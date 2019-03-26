عبور 46 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.6 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 46 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL UNITET KINGDAM بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى ماليزيا .

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و900 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCL BASIFIC OCEAN ، بحمولة 193 ألف طن قادمة من البحر الأحمر، ومتجهة إلى البحر المتوسط