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ضبط 4032 هاربا من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:28 ص
ضبط 4032 هاربا من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4032 هاربا من أحكام، منهم 2800 حكم فى غرامات، و 1045 حكما فى جنح الحبس الجزئى 139 حكما فى المستأنف، و 40 حكما فى مخالفات، وضبط 8 هاربين من حكم جناية وتحصيل 176004 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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