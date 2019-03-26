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ضبط 3 أصدقاء يروجون الحشيش على الشباب بالقليوبية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:10 ص
ضبط 3 أصدقاء يروجون الحشيش على الشباب بالقليوبية المتهمون والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية نيفين طه
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3 أصدقاء قرروا تكوين عصابة فيما بينهم، تخصص نشاطها الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع بمحافظة القليوبية بحثاً عن المال.
 
المتهمون أكدوا فى اعترافاتهم بعد القبض عليهم، أنهم دأبوا على ترويج المواد المخدرة خاصة الحشيش على الشباب بالمنطقة.
 
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية عقب تحريات مُسبقة، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم "بندقيه خرطوش محلى الصنع - 7 طلقة لذات العيار- 83 قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها 8,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – 3 هاتف محمول".
 
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.
 
 
 

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